Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de que faltan algunas semanas para que inicie el reality show Survivor México, uno de las personalidades que supuestamente participaría, renunció tras una acusación de acoso sexual contra el productor del programa.

El pasado sábado el luchador Halcón Negro Jr., denunció en redes sociales sufrir acoso sexual por parte del productor de Survivor México, Hernán Albarenque.

“Hace poco sufrí acoso sexual por parte de un productor de TV de una importante televisora. Su acoso y actitudes hacia mi persona me incomodaron muchísima. Puse un alto y me costó no entrar a dicho proyecto”.

El luchador agregó que Hernán Albarenque le habría pedido, además, quitarse la máscara, “Con engaños hizo que me quitara la máscara y me pidió que entrara a su proyecto, pero sin la máscara que porque me veía mejor”.

Halcón Negro Jr., aseguró que rechazó la propuesta y dijo que denunció las actitudes del productor ante las autoridades.

“No acepté porque tengo valores y venderme sexualmente no va conmigo y porque esta máscara sólo la voy a perder en el cuadrilátero, pues respeto y amo la lucha libre”, se lee en la publicación del luchador.

Sin embargo, luego de que se difundiera dicha denuncia en redes sociales y medios de comunicación, el productor de Survivor México, Hernán Albarenque reviró y rechazó contundentemente las acusaciones en su contra.

“La selección de los mejore perfiles representa una responsabilidad con la audiencia, lo que en ocasiones implica relegar a quienes no tienen el mayor potencial”, dijo el productor, quien aseguró que ya solicitó una investigación a la televisora del Ajusco y la Unidad de Género porque no tiene nada que esconder.

Ante este comunicado, el luchador le respondió que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y no TV Azteca quien haga la investigación, pues éste ya interpuso la denuncia por acoso en contra de Hernán Albarenque.

