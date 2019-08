Morelia, Michoacán (Boletín).- “En México no se debe permitir las agresiones en contra de las Fuerzas Armadas y es condenable que se humille de tal forma a los integrantes de una de las instituciones más respetables del Estado Mexicano, para impedir que realicen su labor”, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez.

“Las Fuerzas Armadas son pilar de la nación y deben tener el respaldo pleno de la población, ante lo que se debe fortalecer la cultura de respeto a las instituciones en nuestro país y a los elementos que arriesgan su vida por la seguridad de los ciudadanos”, exhortó.

Lo sucedido en el municipio de Los Reyes, señaló, debe ser investigado e iniciarse las indagaciones correspondientes para revisar a fondo quiénes son los responsables de las agresiones y se aplique la Ley.

“Las agresiones contra militares no deben de pasar desapercibidas, ya que es la segunda que se reporta en la entidad, primero en La Huacana y ahora en el municipio de Los Reyes; por lo que se tienen que aplicar protocolos para revisar si es la sociedad civil o los grupos delincuenciales los que están agrediendo a los elementos para impedir su presencia y que detengan a presuntos delincuentes”, enfatizó.

Lo sucedido este fin de semana, dijo, es preocupante, porque la presencia de los militares además de que era para auxiliar a la población que resultó afectada con las lluvias y desbordamiento del río Agua Blanca, estaban realizado sus operativos para garantizar la seguridad de la población, y al detener una persona que reportaba los movimientos de los uniformados a un grupo delictivo, se reporta que un grupo de personas sale a agredirlos para que liberen al detenido.

Si bien, el diputado considera positiva la capacidad de los elementos para no responder a las agresiones, ante el protocolo de no reacción que se les encomendó, es necesario que también se vean mecanismos para garantizar su seguridad y el respeto a las instituciones y que no se deje en libertad a las personas que se detienen y se les lleve a proceso.

“La violencia es reproblable en cualquiera de los casos que se presente, lástima a toda la sociedad en su conjunto, por lo que se deben focalizar esfuerzos en la cultura de paz y respeto y los elementos deben continuar realizando su labor que es detener a quienes no respeten la ley”, añadió.

Finalmente, el legislador perredista puntualizó que la estabilidad del país no puede estar sujeta a experimentos y ocurrencias, ni se puede apostar a un imaginario de personal de un mundo feliz, cuando la realidad sigue cobrando vidas y sufrimiento entre la población.

PO