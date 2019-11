Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras condenar los hechos registrados en los límites de Chihuahua y Sonora, en donde brutalmente asesinaron a integrantes de la familia LeBarón, el diputado Antonio Soto Sánchez subrayó que en México se observa, a pasos agigantados, la demolición de nuestro endeble Estado de Derecho frente a una acción contundente de la criminalidad y la ausencia de una autoridad que haga contrapeso.

Tras manifestar sus condolencias a familiares de las víctimas, señaló que es vergonzoso que México no pueda parar esta terrible masacre, y que no se pueda frenar la violencia, lo que refleja que este tema no es prioridad para el Gobierno Federal.

“Es un horror lo que está ocurriendo”, sostuvo, por lo que repudió estos horripilantes hechos: “vivimos en una etapa inaceptable, mueren niños, niñas, mujeres, gente inocente; se requiere de una acción contundente del Gobierno Federal”.

Exhortó a tener capacidad de gobernar este país y entender que la estrategia de abrazos no está funcionando; claro ejemplo, es el lamentable caso LeBarón, que refleja que nuestro país está en manos del crimen y que el Estado de Derecho está debilitado.

Antonio Soto demandó justicia y que en México se actúe de manera contundente y se deje de culpar al pasado y se opere en el presente, en el que mujeres, niñas y niños son víctimas de la delincuencia y en donde la incidencia delictiva ha crecido de manera alarmante.

Ante la terrible tragedia, el diputado integrante de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, refirió que este horror debe cimbrar en las autoridades federales y redireccionar su estrategia de seguridad, “la cual es más que evidente que no está dando resultados, pues no se ha podido frenar la violencia en el país, al contrario, va en aumento”.

El pueblo de México demanda acciones firmes y precisas, y no que su autoridad se justifique, manifestó el diputado, «se requiere, de manera apremiante, que el Gobierno Federal asuma la responsabilidad ante hechos tan desgarradores».

“El Gobierno Federal va a cumplir un año que asumieron el poder y no se debe seguir responsabilizando a los que ya no están por lo que sucede ahora, se debe luchar por la justicia, la paz y brindar seguridad a las y los mexicanos, con acciones coordinadas entre estados y municipios, y un respaldo real y no simulado de la federación”, afirmó.

Por último, demandó al Gobierno Federal justicia para los LeBarón y para las familias mexicanas que han vivido terribles episodios y tragedias, aunado a un cambio urgente de la estrategia de seguridad, en la que se priorice la paz del pueblo de México, con trabajo efectivo y no noblezas ni simulaciones.

Por: Boletín / PO