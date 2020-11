Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), Eder López García, declaró que este órgano político no descarta alianzas de facto con otras fuerzas políticas para el proceso electoral de 2021, siempre y cuando éstas se sumen a sus candidatos.

Hay que recordar que, por ser un partido con nuevo registro, Encuentro Solidario no tiene la posibilidad de formalizar ante el INE y/o el IEM coaliciones o candidaturas comunes con otros órganos políticos, sin embargo, las alianzas de facto son una opción.

Dejó en claro que, si bien en el proceso electoral federal de 2018, cuando tenía el nombre de Partido Encuentro Social, concretó una coalición con Morena y el Partido del Trabajo, no necesariamente se va a replicar el apoyo en el 2021.

“Nuestro proyecto de alianza (en 2018) no era con los partidos, no hay y no hubo alianza con Morena y con el PT, y tal vez no la habrá, la alianza fue con el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y sigue siendo, por cierto, una alianza de gobierno”, enfatizó.