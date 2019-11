Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sobre la Ley de Ingresos de Morelia, aprobada este día por el Congreso del Estado, el presidente municipal, Raúl Morón Orozco, aseguró que no ve como limitantes las decisiones tomadas por los diputados locales y que respetará lo que acaten.

«Yo no lo veo como frenos, finalmente es una decisión que yo espero sea muy responsable de parte de los legisladores, nosotros vamos a respetar lo que nos digan», comentó.

Al cuestionarle sobre si se dañará el presupuesto del Ayuntamiento contestó, «si nos afecta o no nos afecta… No sé hasta donde haya estado, no estuve atento porque andaba haciendo otras cosas, pero lo que decidan nosotros lo vamos a hacer».

Agregó que «ya está en responsabilidad de ellos; si hay alguna afectación es responsabilidad de ellos, la verdad no lo he revisado, ojalá que no sea tanto».

Por: Fátima Miranda/RMR