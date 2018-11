Confía rector en respuesta favorable de Hacienda ante requerimientos económicos

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las esperanzas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) de obtener los 852 millones de pesos que requiere para cubrir los salarios y prestaciones de fin de año de los trabajadores están puestas en la reunión que sostendrá mañana Medardo Serna González con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) así como legisladores federales.

A dicha reunión a celebrarse en la capital del país asistirá el rector de la Casa de Hidalgo y representantes de otras nueve universidades del país que también están en crisis económica.

Al ser abordado por medios de comunicación, tras la visita que realizó este miércoles al Congreso local, el rector Medardo Serna González indicó que no hay “plan b” para afrontar la crisis financiera en el caso de que la respuesta de Hacienda no sea la que se espera, pero pidió no adelantar vísperas.

“Mañana se tendrá que definir, no se tiene ningún plan porque estamos trabajando para que mañana se resuelva ya el problema”, dijo, para luego especificar que las diez universidades requieren dos mil 500 millones de pesos, y su caso específico la UM necesita cerca de 500 millones de pesos para cubrir salarios y 370 millones para las prestaciones de fin de año.

Por otro lado, celebró el exhorto que se presentó ayer en el Congreso de la Unión para que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) obtenga el rango de nacional y adquiera una mejor condición económica, pues le implicaría un presupuesto promedio de 60 mil pesos por estudiante, similar al de la media nacional.

