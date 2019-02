Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las declaraciones del presidente de Monarcas Morelia, Álvaro Dávila, siguen causando eco, ya que el director técnico del club michoacano, Roberto Hernández, compartió que ha sido víctima de la inseguridad, al recibir una llamada de extorsión, pero aclaró que no es una situación exclusiva de la capital michoacana.

“Sí, ha sucedido, esto es una situación a nivel nacional, yo no sé si a ustedes, todos los que estamos sentados en esta sala no les ha pasado algo en alguna ocasión, con una llamada, con una situación de ese tipo, a mí me ha pasado; yo lo digo porque vivo en Morelia, es mi ciudad, es donde estoy y la ciudad está padrísima, estoy encantado y enamorado de la ciudad, los invito a que vayan y la conozcan, la visiten”, confesó al finalizar el partido contra los Tuzos de Pachuca.

A media semana el directivo de la Monarquía comentó que dos negociaciones no se pudieron concretar por la situación social que atraviesa el estado de Michoacán, y porque más de la mitad de los jugadores han recibido una llamada telefónica para ser extorsionados.

Al respecto, Roberto Hernández coincidió en que conoce casos de ciertos futbolistas que también han vivido una situación de ese tipo.

“Me ha pasado, he sido víctima de ese tipo de cosas, yo te lo digo con certeza, sobre mi persona, sobre mi familia, que es muy desagradable. Tengo entendido que hay jugadores que les ha sucedido, les ha pasado, de repente le preguntan a alguien y les responderá que no le ha sucedido, pero a lo mejor a ti o a él sí, sin duda ha pasado”, sostuvo.

El estratega michoacano aclaró que los problemas de seguridad son en todo el país y no es exclusivo de Morelia, por lo que, recalcó, no debe ser una razón para el mal momento que atraviesa el equipo rojiamarillo en el torneo Clausura 2019, en el que ha sumado sólo 4 de 18 puntos posibles.

“Tampoco puede ser un tema por la cual el equipo está en la condición que está, son situaciones completamente diferentes. La inseguridad está a nivel nacional fuerte, muy fuerte y en algún momento la hemos padecido jugadores y no jugadores”, manifestó.

Flv Nz