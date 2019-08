Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que aumentó a siete mexicanos fallecidos a causa de la balacera que se registró el pasado sábado en la ciudad de El Paso, Texas en Estados Unidos.

«Ahora me toca decir aquí en Tuxpan que hay una mexicana más fallecida, ya son siete los que perdieron la vida en El Paso. Nuestra condolencia, nuestro dolor, nuestro apoyo a los familiares de las víctimas, ya se está actuando», expresó en la gira que realizó por Michoacán este domingo.

El mandatario federal comentó que la mayoría de los connacionales que perdieron la vida son del estado de Chihuahua, además de que también son cinco heridos y sus familiares los que se atienden a través del Consulado de México en El Paso.

Tras los últimos tiroteos que suscitaron en diferentes ciudades de Estados Unidos este fin de semana, el presidente de México pidió a las autoridades del país norteamericano que castiguen a los responsables y asuman su responsabilidad por permitir el uso de armas entre los ciudadanos.

«No somos nadie para recomendar lo que tiene que hacer otros gobiernos; pero en México hay control con el manejo de las armas, en otros países es como comprar cualquier mercancía, no hay control, eso daña mucho; todavía es tiempo de cambiar esas normas. Desde luego nosotros somos respetuosos de las decisiones que tomen otros gobiernos», expresó.

El titular del Poder Ejecutivo federal hizo un llamado a la reconciliación, a la fraternidad, el amor al prójimo y no promover los actos de xenofobia.

«No se resuelve nada con la violencia y no se resuelve nada con lo que se conoce como la xenofobia, el odio al extranjero, el odio al migrante; eso no resuelve nada, lo que sí lo hace es la fraternidad universal. De que no estamos pensando en las fronteras, sino en la justicia, solidaridad y amor al prójimo», externó.

Indicó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajará a Ciudad Juárez, Chihuahua para darle seguimiento al caso.

Mañana estaré en El Paso para reunirme con los afectados y darles el pleno apoyo del Gobierno de México. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 5, 2019

