Por: Sayra Casillas / @SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) confirmaron que los recursos correspondientes a Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen, sean aplicados por el Concejo Comunal, pese a que en asamblea general celebrada el pasado 30 de julio miembros de la comunidad desconocieron a este órgano como autoridad tradicional.

Dicha sentencia se derivó del expediente TEEM-JDC-187/2018 promovido por los jefes de tenencia propietario y el suplente, el presidente y el secretario del comisariado de Bienes Comunales y el segundo secretario del Concejo de Vigilancia, todos de Santa María Sevina. Argumentaron que el 30 de julio de la presente anualidad, la asamblea general desconoció como autoridad tradicional al Concejo Comunal, y solicitaron que la entrega de los recursos que le corresponden a la comunidad se hiciera a través del jefe de tenencia titular, por ser una autoridad reconocida.

En el proyecto de resolución, los magistrados reconocieron que la comunidad de Santa María Sevina, a través de su asamblea general como su máxima autoridad, tiene la facultad para desconocer a sus autoridades tradicionales. Sin embargo, por las pruebas aportadas quedó en evidencia que se violentó el derecho de audiencia de los miembros del Concejo Comunal, por lo tanto, no se respetó el debido proceso.

“Al estimar que el proceso de desconocimiento de la autoridad indígena debía realizarse de manera efectivamente democrática, informada y libre, por lo que era imperioso que los integrantes del Concejo Comunal fueran escuchados, es decir, que existiera pluralismo en la información, en el sentido de que su opinión fuera evaluada y contrastada por la propia comunidad, y de esta manera, se pudiera tomar la decisión que más les conviniera a todos”, expusieron.

En consecuencia, se instruyó a que las autoridades tradicionales, el Ayuntamiento y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) continúen con las acciones para cumplir lo ordenado en la sentencia del expediente TEEM-JDC-187/2018 y en el Acuerdo Plenario de Incumplimiento de Sentencia, relacionados con la entrega de los recursos económicos a través del Concejo Comunal.

Hay que recordar que esta semana, integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas y consejeros del IEM consultaron al Concejo Comunal de Sevina sobre la aplicación directa de los recursos que les corresponden de manera proporcional al presupuesto que se ejerce en el municipio de Nahuatzen.

En votación mayoritaria los miembros del Concejo Comunal de Sevina se pronunciaron dispuestos a ejercer de manera transparente y responsable los recursos públicos, así como a rendir cuentas trimestralmente conforme lo mandata el marco jurídico vigente.

Ese día, los jefes de tenencia, propietario y suplente, así como el comisariado de bienes comunales, advirtieron que no firmarían el acta, hasta que no se diera la resolución del juicio que presentaron ante el TEEM, para que se entregaran los recursos a través del jefe de tenencia titular. No obstante, -como ya se señaló- la sentencia se dio este viernes en sentido contrario a sus pretensiones.

SG