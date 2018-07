Morelia, Michocán (MiMorelia.com/RED 113).- El más reciente reporte de la del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán cerca de 94 por ciento de las 5 mil 979 que deben instalarse en la entidad ya confirmaron su instalación en tanto que las restantes aún no han comunicado dicha situación por informó David Alejandro Delgado Arroyo, ejecutivo vocal del organismo en mención.

El funcionario señaló que la falta de reporte no significa que no se haya instalado un a casilla sino que hubo algún retraso en su apertura o que debido a las distancias o falta de señal, todavía no se ha podido notificar que ya se abrió.

Al momento solo se tienen confirmados seis casillas como no instaladas, la mayor parte de ellas en la zona Purépecha donde hay sectores que protestan para realizar la elección mediante usos y costumbres.

Asimismo se estimó que al final de la jornada se espera que alrededor de 98 por ciento de las casillas se instalen.

AC