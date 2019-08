Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com/Redacción).- Tras perder con las Águilas del América este fin de semana, Javier Torrente dejó de ser director técnico de Monarcas Morelia, luego de que sólo pudiera conseguir una victoria en cinco jornadas que dirigió en este torneo Apertura 2019.

El cese del técnico argentino la dio a conocer el propio club michoacano la noche de este domingo a través de sus medios oficiales.

Javier Torrente deja de ser Director Técnico de Monarcas Morelia. pic.twitter.com/6y5imDl7je — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) August 19, 2019

«Informamos que hemos dado por concluida la relación laboral con Javier Torrente, por lo que agradecemos, junto a su cuerpo técnico, el esfuerzo y la dedicación que pusieron en este proyecto donde siempre demostraron profesionalismo, desde el pasado 28 de febrero que llegaron al cargo«, se lee en el comunicado.

Javier Torrente solo dirigió 13 partidos de Liga MX al frente de la Monarquía, tras llegar en el Clausura 2019 en sustitución de Roberto Hernández en ese torneo.

Los números de Torrente no fueron muy positivos con los purépechas, pues en el Clausura 2019 en ocho partidos sólo pudo conseguir una victoria, cinco empates y perdió dos encuentros.

Pese a que para este torneo llegaron seis refuerzos, en este Apertura el entrenador sudamericano no tuvo mucha suerte al registrar una victoria y cuatro derrotas, por lo que deja a Monarcas en la posición 15 con 3 puntos.

Previo a su cese como entrenador, Javier Torrente había manifestado que seria decisión de la directiva si continuaba al frente del equipo y él se enfocaba en mejorar el desempeño del plantel.

“Yo me dedico a trabajar, no a analizar esas tonterías. Las cuestiones de si está en riesgo mi puesto o no, lo decidirá gente que no soy yo; desde mi punto de vista, yo me dedico a trabajar para que el equipo haga presentaciones de igual a igual ante un grande, en su cancha, se gana y se pierde”, respondió a los cuestionamientos de la prensa tras perder contra las Águilas del América por 1-0 en el estadio Azteca.

Será en los próximos días cuando la directiva dé a conocer al sustituto de Torrente, pues el viernes 23 de agosto reciben a Pumas de la UNAM en el estadio Morelos.

