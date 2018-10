Reino Unido (MiMorelia.com/Redacción).- Este día muy temprano, el Palacio de Kensington anunció que los duques de Sussex, es decir Meghan Markle y el príncipe Harry, están a la espera de su primer hijo.

A través de un comunicado, se informó “Sus altezas reales el duque y la duquesa de Sussex están encantados de anunciar que la duquesa de Sussex está esperando un bebé para la primavera de 2019″.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

De acuerdo con la cadena de noticias BBC, la noticia fue informada por la pareja a sus familiares el pasado viernes, en la boda de la princesa Eugenia de York.

Actualmente los duques se encuentran en una gira por Australia, como parte de las actividades de la familia real, ésta gira durará 16 días y comenzó este día.

Markle de 37 años y Harry de 34, hijo de la difunta princesa Diana, y nieto de la actual monarca, la Reina Isabel II; contrajeron matrimonio en mayo de este año, en la llamada Boda Real.

La primer ministra británica, Theresa May, felicitó a los futuros padres: “Mis más calurosas felicitaciones al duque y la duquesa de Sussex por la feliz noticia de que están esperando un bebé esta primavera. ¡Les deseo lo mejor!”.

My warmest congratulations to the Duke and Duchess of Sussex on the happy news they are expecting a baby in the Spring. Wishing them all the best. https://t.co/nnneVi8rBO

— Theresa May (@theresa_may) 15 de octubre de 2018