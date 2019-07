Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este sábado por la tarde, Peter Gabriel, cantautor y productor británico de rock, confirmó la realización del WOMAD Festival 2020 en Morelia.

Por medio de su Facebook, el presidente de Morelia, Raúl Morón Orozco, compartió un video en el que Peter Gabriel, quien también es productor y promotor del Festival, manda saludos a todos los mexicanos y a los morelianos y confirma la realización del evento en esta ciudad.

La edición 2019 comenzó el pasado 25 de julio y terminará el 28 del mismo mes; son tres días en los que la ciudad de Charlton park, en Malmesbury, Reino Unido, se llena de música, color y diversión.

#WOMAD2019 has been absolutely AMAZING so far, and we can't wait for @ziggymarley and @MacyGraysLife still to come tonight! 🌎💥😍 Saturday and Sunday tickets on sale now https://t.co/b7rp3y36EZ pic.twitter.com/y5On5LnDS7

— WOMAD UK (@WOMADfestival) July 26, 2019