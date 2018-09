Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Uno de los desfiles más importante en el mundo de la moda es el Victoria’s Secret Fashion Show, próximo a realizarse y este año uno de sus “ángeles” es la modelo con vitiligo, Winnie Harlow.

Se trata de la modelo estadounidense de 24 años que se ha abierto camino en la industria de la moda a pesar del problema de su piel.

La propia marca confirmó la presencia de la modelo, esto a través de su cuenta de Twitter.

WINNIE IS GONNA BE IN THE VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW!! OMG CONGRATULATIONS @winnieharlow 🦄💕 #VSFS pic.twitter.com/ou79TODosw

— ✨ (@ThatsSoNicki) 7 de septiembre de 2018