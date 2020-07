Estados Unidos (MiMorelia.com).- El departamento de Salud de Florida dio a conocer que detectó un caso de la amiba Naegleria fowleri, o también conocida como «comecerebros«, en el condado de Hillsborough.

A decir de medios nacionales, esta amiba puede causar la muerte puesto que destruye el tejido cerebral, por lo que autoridades estadounidenses hicieron un llamado a la precaución durante actividades en aguas dulces y templadas este verano.

One person contracted Naegleria fowleri in Hillsborough County. Naegleria fowleri is a microscopic single-celled living amoeba. The amoeba can cause a rare infection of the brain called primary amebic meningoencephalitis (PAM) that destroys brain tissue and is usually fatal. pic.twitter.com/icT66tqlkU

— DOH – Hillsborough (@DOHHillsborough) July 3, 2020