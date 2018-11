Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El empresario gasolinero, Mauricio Prieto Gómez, confirmó que existe desabasto de combustible en algunas gasolineras de la ciudad de Morelia y en el resto de la entidad, debido a una falla en los ductos de Pemex que se ubican en Salamanca, Guanajuato.

“Sí hay desabasto, no solo en Morelia, sino en todo Michoacán. A Pemex hoy le llegaron solo para surtir cuatro gasolineras, de pura Magna, no tiene Premium, no saben para cuándo les vayan a abrir los ductos de Salamanca para la capital michoacana”, explicó en entrevista telefónica con MiMorelia.com.

Precisó que, hasta el momento, de acuerdo a los reportes entre el gremio, son aproximadamente 10 estaciones de gasolina que no cuentan con el combustible suficiente para surtir a los usuarios, pero, aclaró, que no es una problemática exclusiva de Michoacán.

“Nos habían dicho desde hace dos o tres días que había problemas de abasto de combustible, pero hoy ya nos informaron que están cerrados los ductos y los técnicos no saben cuándo lo vayan a abrir. Supuestamente es por una reparación en los ductos, sin embargo, el desabasto es no sólo en Michoacán, también en otros estados no hay suficiente combustible”, comentó.

El empresario gasolinero señaló que en caso de que no se arregle en las próximas horas las gasolineras sin combustible podrán aumentar a casi el doble, es decir más de 20 que no puedan surtir a los automovilistas.

Pese a este panorama, Mauricio Prieto hizo un llamado a la ciudadanía a que no se alarmen, ya que en los próximos días se podrá restablecer el servicio en aquellas gasolineras que no tienen suficiente combustible.

De acuerdo al reporte de usuarios a la redacción de MiMorelia.com, entre las gasolineras que no tienen combustible son la que se ubica en el Libramiento a la altura de La Huerta, cerca de un conocido centro comercial, en Torreón Nuevo y San Rafael.

