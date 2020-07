Estados Unidos (Rasainforma.com).- Horas después de que autoridades encontraron un cuerpo en el lago Piru, en California, donde desapareció Naya Rivera, confirmaron que pertenece a la actriz de 33 años.

Te puede interesar: TMZ reporta hallazgo del cuerpo de Naya Rivera

A través de su página de Facebook, el alguacil del condado de Ventura, confirmó mediante una conferencia de prensa que el cuerpo encontrado corresponde a la actriz, quien desapareció el pasado 8 de julio.

Según la Oficina de Sheriff del condado, el cuerpo fue encontrado esta mañana flotando en el lago, que estaba atorado entre árboles.

At 2:00 pm we will be live streaming an update from Sherifff Ayub talking about the Naya Rivera missing person investigation on Facebook Live. https://t.co/y7izlGbEAD

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020