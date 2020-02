Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este jueves el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmó el primer caso de coronavirus (COVID-19) en Texas, Estados Unidos.

Trascendió que el pasado 7 de febrero el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos transportó a ciudadanos estadounidenses evacuados de Hubei y la base conjunta de la Fuerza Aérea San Antonio-Lackland fue uno de los cuatro sitios de cuarentena designados.

La Organización Mundial de la Salud declaró el brote mortal de coronavirus como una emergencia de salud global.

LIVE NOW: The CDC gives a response to the federal quarantine orders for Joint Base San Antonio Lackland where Americans returning from China will be housed. https://t.co/NhoZZIVnKU

— KABB FOX 29 (@KABBFOX29) 6 de febrero de 2020