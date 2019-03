Morelia, Michoacán (Boletín).- Con base en una iniciativa orientada a establecer adiciones sobre el Código Familiar del Estado, la diputada Zenaida Salvador Brígido busca desahogar todo trámite burocrático que le reste celeridad al registro de identidad de las niñas y niños en Michoacán.

En la iniciativa con Proyecto de Decreto, se adiciona el párrafo segundo al artículo 53, del Código Familiar del Estado, con la finalidad de garantizar el derecho a la identidad a los infantes que hayan nacido en la entidad.

Se planteó, a través de la iniciativa señalada, que se elimine la constancia de inexistencia entre los requisitos solicitados cuando un menor no fue registrado al paso de los primeros seis meses de su nacimiento.

“Las constancias de inexistencia tienen como finalidad hacer constar que no existe registro de nacimiento a nombre de una persona, dicho requisito resulta operante cuando el certificado de negativo es solicitado por una persona adulta, es decir, la constancia de inexistencia constituye un requisito indispensable para que las personas adultas que no fueron registradas durante su infancia, puedan acceder a un registro de nacimiento; sin embargo, hoy en día, este requisito de igual forma se exige para las niñas y niños, que no fueron registrados durante los 6 seis meses posteriores a su nacimiento, aún y cuando cuenta con el Certificado de Nacimiento”, justificó la diputada emanada de Morena en la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán.

La diputada local por el distrito XIII con cabecera en Zitácuaro, agregó que, “la inscripción del nacimiento de las personas en el Registro Civil es elemento esencial del derecho a la identidad, por lo que los esfuerzos realizados han sido importantes, desde el reconocimiento del derecho a la identidad en tratados internacionales, hasta el reconocimiento del derecho a la identidad en el artículo 4°, párrafo octavo, Constitucional, precisamente porque las actas de nacimiento que emite el Registro Civil son el documento legal que da identidad y acceso a todos los demás derechos de las personas”.

Finalizó resaltando la necesidad de “poner freno a las barreras burocráticas” que existen en el Registro Civil, para garantizar así el derecho a la identidad para las y los michoacanos.