España (MiMorelia.com).- Un video se volvió viral debido a que muestra el conmovedor rencuentro que un hombre tuvo con su burra tras más de dos meses de no verla debido a la cuarentena en España.

Ismael Fernández, propietario del animal, fue quien publicó el video en su muro de Facebook y en sólo unos días se volvió viral.

En los primeros segundos del video se puede ver cómo el hombre llegó hasta una cerca y comenzó a llamar a la burra Baldomera. Tras un breve instante, esta aparece caminando lentamente hasta aproximarse a su dueño. Al llegar, coloca su cabeza junto a él para recibir las caricias que siempre le daba.

“No me da vergüenza que me oigan llorar porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen. La de mi burra y amiga BALDOMEEEEEEERA al verme después de dos meses (ella también llora) y yo venía todo el camino a El Borge preparándome por si no me reconocía», escribió Ismael Fernández junto al video en Facebook.