Rusia (Rasainforma.com).- Gilberto Martínez había preparado todo desde septiembre de 2017 para ir al mundial en Rusia con su esposa e hijos sin embargo el destino le tenía preparada una mala jugada.

Meses antes del viaje, Verónica, esposa de Gilberto; Diego; y Mia (hijos de la pareja) fallecieron en un accidente automovilístico.

Sin ánimos de asistir al máximo encuentro futbolístico, Gilberto recibió un mensaje del portero nacional, Memo Ochoa que decía: tu hijo va a ser el ángel que me ayude a volar”, al leer el mensaje, Gilberto decidió emprender el viaje y hacerlo en nombre de sus seres queridos.

Al enterarse de la historia de Gilberto, el centro campista del TRI, Marco Fabián, ha externado su admiración y respeto al aficionado, y le ha dedicado estas palabras:

“Hoy me enteré de la historia de Gilberto, Vero, Diego y Mía y me conmovió. Todo mi respeto y admiración a @GilMartinez64 x sobreponerse, x estar de pie, x la fortaleza, x el homenaje, x el amor infinfito, x no rendirse y x seguir adelante.Tus ángeles siempre estarán contigo” (sic.)