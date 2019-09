Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando los payasos Checolín y Tomy, interpretados por Sergio Salinas López y Alejandro Magno Cortés, comenzaron a presentar espectáculos en colonias consideradas focos rojos por inseguridad y violencia, no imaginaron que la idea se convertiría en una política pública a nivel local, la cual fue denominada “Morelia sonríe a la vida”.

El objetivo no ha cambiado: recorrer calles de la ciudad para promover entre las familias morelianas valores que incidan en la sana convivencia, el respeto a las mujeres, el cuidado de los adultos mayores y los niños, la prevención de adicciones, mediante mensajes divertidos, de momentos en los que se olviden los problemas.

Según las cifras más recientes que tiene el Instituto de la Juventud Moreliana (Ijum), en la capital del estado hay, al menos, 274 mil jóvenes de entre 12 y 29 años que son susceptibles a las adicciones, depresión y violencia.

En entrevista con MiMorelia.com, Alejandro Magno Cortés compartió que el proyecto de apoyo comunitario inició en abril de este año, en un contexto de alta incidencia de suicidios entre personas de distintas edades y condición social.

Cuenta que en su juventud él vivió en carne propia la violencia, y cuando decidió dedicarse de manera profesional a ser payaso se comprometió a promover entre sus rutinas que no está bien generar violencia, ya sea en el hogar, la escuela, en la calle o con la pareja.

Sergio Salinas López dijo que enfrentaron cierto recelo o apatía del público que lograron congregar en algunas plazas públicas y escuelas secundarias.

Actualmente los payasos estamos pasando por un momento donde tenemos mala reputación, más que nada porque piensan que somos groseros o que fomentamos el doble sentido; en nuestro caso no es así, y sí nos percatamos de que había personas que no estaban muy convencidas de quedarse en el show; también vimos que la violencia y la inseguridad sí afectan a los pobladores, algunos incluso nos preguntaban cuándo iba a acabar, porque no querían que se les hiciera de noche