Por: Salvador Gaytán

Houston, Texas (Rasainforma.com).- Antonio Romero Monterio estableció el récord Guiness mundial con su colección de más de 20 mil videojuegos.

El hombre originario de Texas, Estados Unidos, ha pasado año coleccionando videojuegos de prácticamente de todas las consolas, como PlayStation 1, 2, 3 y 4, PSP, GameBoy, GameBoy Advance, Xbox, Xbox 360, Wii y Nintendo 3DS. Además de los clásicos como Atari y Sega Dreamcast.

El hombre presume las versiones americanas de sus juegos. Pero también cuenta con versiones de otros países, como Japón y México.

El hombre, de unos 37 años, presumió su videojuego favorito y el que lo introdujo al mundo virtual: Golden Axe, un clásico de los beat-up desarrollado por Sega.

“Gracias, papá. Gracias, mamá, por este videojuego. No les puedo decir cuántas veces he terminado este juego una y otra vez y es un clásico que me calienta el corazón”, declara.

Además de los videojuegos, también colecciona figuras coleccionables, mercancía y Amiibos, figuras que sirven para desbloquear accesorios o guardar partidas en algunos juegos de Nintendo.

Romero Monteiro tiene una habitación de su domicilio con repisas repletas de cajas y cartuchos perfectamente cuidados. El hombre detalla que cuenta con 20 mil 139 títulos. Llevó ocho días contabilizar todos los videojuegos.

El récord fue anunciado este fin de semana. Guiness World Records publicó el video del hombre mostrando su colección.