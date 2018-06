Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Un peculiar gato se ha vuelto viral en Internet, pero no por ser tierno y adorable, como suele pasar en redes sociales, sino por su increíble musculatura.

everyday i think about this buff cat i encountered last year pic.twitter.com/BxIYvKz2id

here's a video of the buff cat pic.twitter.com/xTVETgfBoQ

Oh fuck Buff Cat found the industrial protein warehouse pic.twitter.com/uFse9aqrh8

