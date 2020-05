Antes de que te aceleres y vayas a empezar a alegar y defender tus preferencias políticas te aclaro que, en este espacio, del único tipo de política que vamos a platicar es de la monetaria que nuestro banco central está usando.

Si bien ya es normal que en todos los espacios informativos se debata acerca de la bola de tonterías que los “representantes populares” o los gobernantes hacen o proponen hacer, es muy raro que le den el mismo tipo de difusión a la política monetaria que Banco de México está usando en esta pandemia y que es muy importante que conozcas y entiendas porqué te afecta, todos los días, de manera directa en tu cartera.

Para llegar a eso primero necesitas saber qué es el Banco de México o Banxico como comúnmente se le conoce. Pues te platico que se trata del banco central de nuestro país el cual existe solamente con un objetivo y para hacer una sola cosa: “Mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional”. Esto se le conoce como su “Mandato” y es la única función que tiene.

Ahora, una cosa es definir lo que tiene que hacer y otra, muy distinta y mucho más compleja realizarlo. Para que tú, mexicano común y corriente, puedas ir a la tienda de la esquina y comprarte un six de chelas necesitas entregar un billete que sea aceptado de manera universal dentro del país con la promesa de que ese pedazo de papel tiene un valor y un respaldo para que, más adelante, el sr de la tienda le de ese mismo billete a la cervecera y esta a su vez a su proveedor y así consecutivamente.

Ahora, el valor de ese billete y lo que puedes comprar con él se ve afectado por 2 cosas: La inflación y el tipo de cambio. Ambas cosas son indicadores de libre mercado los cuales ni Banxico ni el gobierno pueden definir por decreto (al menos hasta ahorita y ni le den ideas al ganso mayor). Es como si te contrataran para dar el clima siempre y cuando no llueva, si llueve no cobras y si no llueve si te llega tu pago quincenal. Cualquiera diría que no es justo ya que tu pago no depende de tu chamba sino de algo que no controlas como el clima; pues así está Banco de México. Entonces, como los principales factores que necesita el banco central para cumplir su mandato son independientes a él necesita diseñar estrategias y procedimientos para que, lo que tiene que cuidar, se haga. Pues justo eso es la política monetaria.

Dentro de esas muchas cosas y estrategias que Banxico tiene que hacer para cuidar el poder adquisitivo de la moneda hay algunas que, cada vez que las hace, te afectan directo; estoy hablando de las tasas de interés de referencia. No te voy a dar todo el choro técnico del manejo de tasas del gobierno central porque aquí nos amanecemos; solamente el resumen de cómo funciona. La política de tasas es muy sencilla. Todos los bancos usan, principalmente, una tasa de interés determinada por Banxico como base para todas sus operaciones de crédito. Esta tasa se llama TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) y será la base de todo. Ahora, cuando la situación de la economía del país es mala (como desde el 2019) entonces Banco de México comienza, de manera gradual, a bajar esa TIIE. Con esto busca que, las inversiones no sean tan atractivas porque pagan menos intereses pero los créditos si porque cobran menos intereses. Entonces, lo que se busca es que la gente saque su dinero del banco y mejor lo usen en la calle ya sea para gastar o para poner un negocio. Si la opción es la segunda, entonces que también pidan un préstamo a los bancos y así la economía se reactive. A esto se le llama Política Monetaria Expansiva, es decir, fomentar que el dinero circulando en la calle sea mayor para que produzca más dinero y el país crezca.

Cuando la inflación sube porque hay mucha demanda y la gente está gastando de más, entonces pasa lo contrario, Banxico sube las tasas para que los créditos sean más caros y las inversiones más atractivas, con esto busca que la gente mejor regrese el dinero a los bancos y dejen de gastar para comenzar a ahorrar. Con esto la demanda baja y la inflación también. Esta es la Política Monetaria Restrictiva.

Esto es un ciclo sin fin en el cual estamos brincando de la expansiva a la restrictiva según el mercado se vaya comportando. Ahorita, como las cosas en este sexenio empezaron muy mal y esta epidemia nos dejó en el peor momento en las peores manos, Banxico está aplicando una Política Monetaria Expansiva muy agresiva bajando de manera muy acelerada la tasa de interés.

Para que tengas una referencia, normalmente las bajas de tasas son de aproximadamente 0.50% a 0.75% al año. Pues ahora, desde Agosto 2019 a Mayo 2020 la tasa ha bajado 2.75% lo que indica que en 10 meses ha bajado lo que normalmente bajaría en casi 4 años.

La próxima semana te explicaré cómo puedes usar la política monetaria para proteger o cuidar tu patrimonio y como te afecta directamente todo esto.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieres que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi Twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/