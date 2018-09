Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El FICM 2018 ya está a la vuelta de la esquina, ya que será del 20 al 28 de octubre cuando las personas podrán disfrutar de lo mejor del cine en Morelia con invitados inigualables y filmes que prometen una edición especial.

1.- Entre los estrenos internacionales del FICM 2018 estará: THE OLD MAN & THE GUN, de David Lowery; TODOS LOS SABEN, de Asghar Farhadi; BEAUTIFUL BOY, de Felix Van Groeningen; THE EYES OF ORSON WELLES, de Mark Cousins.

2.- La realizadora escosesa Lynne Ramsay presidirá el jurado de una edición del FICM con un aumento de presencia femenina: 44% de los realizadores en competencia son mujeres.

3.- El FICM 2018 en colaboración con The Academy, presentará en su 16ª edición un programa especial dedicado a tres actrices mexicanas que dejaron su marca en Hollywood: Dolores del Río, Lupe Vélez y Katy Jurado.

4.- Por primera vez en el FICM se dará el premio a la Excelencia Artística y se entregará a Alfonso Cuarón. Esta presea está diseñada por el artista michoacano Javier Marin.

5.- Diego Luna será miembro del jurado de esta 16° edición.

6.- El FICM 2018 contará con los estrenos mexicanos de: PERFECTOS DESCONOCIDOS, de Manolo Caro; SONORA, de Alejandro Springall; RENCOR TATUADO, de Julián Hernández; CHIVAS, de Iván López; y MI PEQUEÑO GRAN HOMBRE, de Jorge Ramírez Suárez.

7.- Cold War la ganadora al premio a mejor director en el Festival Cannes 2018, estará en el FICM, con la presencia de Pawel Pawlikowski.

8.- El cinefotógrafo Alex Phillips será objeto de retrospectiva en el FICM que incluirá su primer trabajo (Santa, 1931) y el último (El castillo de la pureza, 1973). La primera, protagonizada por Lupita Tovar, contará con la presencia del nieto de la actriz, Paul Weitz.

9.- El FICM inaugura con “Primer hombre en la luna” dirigida por Damien Chazelle.

10.-En colaboración con Fundación Televisa y The Film Foundation de Martin Scorsese, el FICM proyectará la versión restaurada de “Enamorada” de Emilio “El Indio” Fernández que se mostró en Cannes.