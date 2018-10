Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- El sitio newzoo arrojó varios datos interesantes sobre los gamers o jugadores de nuestro país México que queremos compartirte para que te des una idea de cuántas personas juegan actualmente.

1.- México se encuentra en la posición número 12 a nivel mundial del ranking con más jugadores.

2.- Hay alrededor de 55.8 millones de jugadores en todo México.

3.- El 65% de los hombres y el 60% de las mujeres juegan desde su smartphone o dispositivo móvil, mientras que el 47% de los hombres y el 41% de las mujeres juegan desde una PC.

4.- El 77% de los gamers mexicanos ha pagado por videojuegos (tanto móviles como de consola), o bien, a gastado dinero en elementos dentro del juego como compras in app, o paquetes y herramientas que mejoren su experiencia de juego.

5.- El juego más popular de eSports en México es FIFA.

An official EA Sports FIFA 19 Global Series Qualifier, find out how you can compete for a chance to play in the Continental Cup at Paris Games Week: https://t.co/HYEpXLXMYA pic.twitter.com/hKpJr2zZvJ

— PlayStation (@PlayStation) October 1, 2018