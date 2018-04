Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego que el pasado viernes el joven DJ sueco Avicii falleciera se habla de la millonaria fortuna que dejó.

Avicii fue considerado uno de los DJ mejor pagados del mundo en 2014, logrando sumar 20 millones de dólares, solo detrás de Calvin Harris y David Guetta.

De 2012 a 2016 el joven Tim Bergling, conocido como Avicii, fue remunerado por sus presentaciones por casi 90 millones de dólares.

Fue en el mismo 2016 que decidió retirarse de las actuaciones en vivo comentando que tenía poca vida para la persona real, detrás del artista.

Novia dedica emotivo mensaje

Vamos cariño, no te rindas con nosotros. Elígeme y te mostraré amor “. Ésas son las letras de una canción que Tim escribió para mí. Ojalá pudiera haber estado a la altura de ellos. Durante los dos años que estuvimos juntos, él fue mi confidente más cercano y mi mejor amigo. Ahora no puedo mirar a Bear sin saber que nunca volveré a ver su cara. Todavía estoy recogiendo mis pensamientos y gracias por todas sus amables palabras y textos. Despiértame cuando todo termine, porque no quiero que sea real 💔 #ripavicii #avicii @avicii, fue el texto con el que acompañó una foto en la que se besan Emily y Avicii.