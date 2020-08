Los conceptos de epidemia y pandemia ahora son términos de uso común, entendiendo por la primera un aumento inesperado o impredecible (según el canal endémico) del número de casos de enfermedad en un lugar y tiempo determinados, en especial si es una enfermedad infecciosa, parasitaria o tóxica; mientras que la segunda implica que la epidemia se ha extendido a muchos países o que ha afectado a casi todos los individuos de una localidad o región.

Las definiciones mismas de epidemia y pandemia ofrecen una razón de la incertidumbre y riesgo en que se encuentra la humanidad entera y del por qué, como humanidad, no logramos aún superar con éxito la pandemia viral: es impredecible y eso significa que el virus SARS-CoV-2, era desconocido en sus características y consecuencias.

Conocer al virus, sus características, sus consecuencias, las formas de contenerlo y combatirlo, lleva tiempo y ese tiempo no es breve. No hay respuestas completas, ni definitivas en el corto plazo y es probable que tampoco las haya en el largo plazo.

Ahora, aunque es cierto que ni un solo país del mundo estaba preparado para enfrentar la pandemia viral en concreto; también es cierto que unos países se encontraban y se encuentran en mejores condiciones que otros para hacerlo.

Es casi seguro que cada persona, de haberle hipotéticamente correspondido ser la responsable de la gestión pública de la pandemia en su país, habría replicado muy buena parte de las medidas que ya se han adoptado y que también habría resuelto medidas diversas o adicionales a las ya asumidas, sin saber por anticipado cuáles serían los resultados.

Sin embargo, me parece que un buen punto de partida, aun ahora, es diferenciar analíticamente los campos implicados, y que resumidamente se pueden dividir en dos: 1. El campo sanitario de la pandemia y 2. El campo no santitario de la pandemia.

El campo sanitario de la pandemia tiene que ver en estricto sentido con los problemas científicos, técnicos e instrumentales de salud y su atención a ella, vinculados a la pandemia; mientras que el campo no sanitario de la pandemia, tiene que ver con todas las otras cuestiones que no corresponden científica, ni técnicamente a la salud, ni a la atención de la salud implicados por la pandemia.

No está por demás decir que ambos campos están vinculados entre sí, porque los temas científicos y técnicos de salud se ven afectados por los temas no sanitarios, como las decisiones políticas o presupuestales, entre muchas otras; y que, a su vez, la evolución de los problemas de salud de la pandemia afectan, por ejemplo, a la administración, a la economía, a la política, entre otros campos.

Por eso, aunque analíticamente se deben comprender de manera diferenciada, hay que entender que de hecho se encuentran mutuamente implicados.

Dicho lo anterior, hay que reconocer que uno de los campos que no son científica, ni técnicamente de salud y que no se relacionan “estrictamente” con la atención de la salud en la pandemia, es el derecho, el cual, sin embargo, se ve afectado por el problema sanitario y, a su vez, el mismo derecho y sus vacíos repercuten en los problemas de salud en la pandemia.

Si se tratan de agrupar de algún modo esos problemas para el derecho por la pandemia, esto se puede hacer del modo siguiente:

En primer lugar, se encuentran problemas legislativos, en los cuales se presenta una regulación insuficiente, incoherente, irracional o, simple y llanamente, hay omisión de normas en temas o respecto de problemas vinculados a la pandemia que necesitan ser expresamente regulados.

Ejemplo de esos problemas normativos es la deficiente regulación para coordinar y lograr la cooperación de los gobiernos federales/nacionales con los gobiernos estatales/provinciales y municipales, para enfrentar la pandemia y no dejar ese tema tan importante a la “política”.

En segundo lugar se agrupan problemas de aplicación del derecho, que implican problemas de interpretación, argumentación y decisión jurídicas por parte de los órganos jurisdiccionales en casos vinculados a la pandemia o en su contexto.

Ejemplo de eso es la interpretación de normas jurídicas procesales que tienen que ver con los actos de ofrecimiento, admisión y desahogo de algunas pruebas que han dado lugar a criterios divergentes, o bien, otro caso, es con relación a la interpretación de normas de derecho de familia atinentes a la custodia y régimen de visitas de menores de edad durante esta pandemia, pues los criterios han oscilado.

En tercer lugar, la pandemia ha generado problemas para el ámbito de la reflexión jurídica que ya han propiciado obras voluminosas y que, sin embargo, de ningún modo son acabadas o lo propositivas que se necesitan.

Finalmente, para la enseñanza-apredizaje del derecho, se ha presentado una necesidad de proponer estudios concernientes, por ejemplo, a la aplicación del derecho general en situaciones imprevistas, más allá del derecho privado (teoría de la imprevisión) o del régimen constitucional de suspensión, y reflexionar sobre el derecho “en situación de emergencia” de una forma más amplia.

Estas rutas problemáticas del derecho, a su vez, deben observarse en al menos dos niveles: uno, en el nivel internacional-regional, y dos, en el nivel nacional.

En el nivel internacional-regional, tan solo por ejemplo, cabe llamar la atención sobre la necesidad que convenir tratados, pactos o convenciones internacionales relativos a la coordinación y cooperación científico-técnica-sanitaria en contextos de pandemia, para que por ejemplo, se conjunten esfuerzos científicos para el descubrimiento, producción y provisión justa de vacunas, y para que en su caso las vacunas sean consideradas un bien público, bajo ciertas condiciones.

Ese marco, me parece que puede proporcionar un buen punto de partida, para la discusión en el campo del derecho, ante los problemas que presenta la pandemia, pues la realidad ya nos ha proporcionado muchos problemas específicos que deben ser objeto de análisis en cada una de las dimensiones y los niveles anotados.

Así, de un recorrido somero que se ha realizado de esos problemas se pueden escribir 30 temas o problemas como ejemplo y que se listan a continuación:

1.Coordinación de los gobiernos nacional/federal con los gobiernos locales/provinciales y municipales en contexto de emergencias sanitarias declaradas por pandemia.

2.Competencia y atribuciones de poderes y órganos públicos autónomos, con el fin de prevenir, contener y combatir la pandemia y sus consecuencias.

3.Nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al proceso judicial, para su trámite y resolución en línea.

4.Interpretación, justificación y aplicación de reglas legales y principios jurídicos en contexto de emergencia y/o pandemia.

5.Derechos de propiedad intelectual y marcas en pandemia (Se ha pretendido ya, por ejemplo, registrar como marca la de Covid-19).

6.Régimen de las relaciones laborales colectivas e individuales en contexto de emergencias sanitarias (por ejemplo, la salud mental de los trabajadores que ahora desarrollan teletrabajo, protección, asistencia, etcétera).

7.Flexibilidad o rigidez del régimen de los presupuestos públicos y su ejercicio en contextos de emergencia sanitaria.

8.Responsabilidad del estado por la gestión pública de las epidemias o pandemias.

9.Responsabilidad civil, penal y administrativa en el tratamiento de salud a pacientes de Covid-19 o enfermedades equivalentes (Casos de discriminación, por ejemplo).

10.Regulación del testamento en los casos de emergencias sanitarias declaradas por pandemia/epidemia viral o equivalentes.

11.Protección de datos personales del paciente Covid-19 y personas relacionadas, tanto en el país, como en flujos transfronterizos de datos.

12.Regulación de las asambleas de personas morales civiles, mercantiles, agrarias y de diverso régimen en contexto de emergencia sanitaria declarada por enfermedades infecciosas.

13.Regulación de los procesos electorales en contexto de emergencia sanitaria declarada por enfermedades infecciosas.

14.¿Derecho y obligación del paciente Covid-19 de tratarse o sujetarse a protocolos sanitarios determinados?

15.La vacuna contra Covid-19 ¿derecho u obligación?

16.Protección a inmigrantes y reclusos frente a epidemias y pandemias.

17.Obligaciones de las potencias ocupantes de territorios en contexto de pandemias y epidemias.

18.Contratación electrónica en contexto de emergencia sanitaria declarada.

19. Seguro de desempleo en contexto de emergencias sanitarias declaradas por pandemia o epidemia.

20.Restricciones a la libertad en proceso penal, durante la emergencia declarada por pandemia o epidemia.

21.La exigencia de la “prueba de vida” a pensionados y jubilados durante la emergencia declarada por pandemia o epidemia.

22.Eutanasia y Covid-19.

23.Covid-19, pandemias y epidemias y el derecho a la salud de los trabajadores autónomos.

24.Transparencia y acceso a la información pública en materia de Covid-19, pandemias y epidemias declaradas.

25.El derecho a la educación en tiempos de epidemias y pandemias declaradas como emergencias.

26.Aborto y Covid-19.

27.Cobro de impuestos y derechos en emergencia declarada por pandemias y epidemias.

28.Protección del consumidor en situaciones de emergencia declarada por epidemia o pandemia.

29.El derecho al deceso asistido y acompañado en contexto de pandemias y epidemias infecciosas.

30.Sistemas normativos indígenas y pandemias y epidemias.

Los 30 problemas listados solo reflejan una pequeña parte de los temas jurídicos que ha propiciado la pandemia de la Covid-19.

Quiero anotar finalmente que lo escrito constituye un llamado a todos los interesados, para reflexionar sobre los problemas jurídicos que implica la pandemia, y procurar, en el ámbito que corresponda, que se trabaje en la oferta de respuestas a esos problemas, con una visión de futuro.

Ojalá y así sea.