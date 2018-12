Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán anunció que ante la falta de atención del gobierno federal y del estatal con las comunidades indígenas habrá cierre de carreteras en varios puntos de la entidad este lunes 17 de diciembre.

Mediante un comunicado la organización indicó que las carreteras a cerrar serán las siguientes:

Autopista Pátzcuaro-Uruapan

Carretera Federal Pátzcuaro-Uruapan

Carretera Federal Uruapan-Paracho

Carretera Federal Zacapu-Zamora

Carretera Federal Los Reyes-Uruapan

Se trata de lo que el Consejo llama Jornada de Lucha: Respeto a los Derechos de los Pueblos Originarios. Está formado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 50 comunidades originarias.

“Al pueblo de Michoacán le pedimos disculpas, pero el Estado mexicano no nos deja otra opción, en un primer momento, buscamos de forma ordenada, por escrito e institucionalmente, que atendieran y resolvieran los problemas de las comunidades originarias, pero no tomaron con seriedad nuestra palabra, en una segunda fase, ocupamos las vías del tren de la trasnacional “Kansas City Southern” para no perjudicar a la población, sin embargo, fuimos nuevamente ignorados, ante los oídos sordos y la miopía de los burócratas en el poder, no nos dejan otro camino que ejercer nuestro derecho de manifestación, a través de la toma ordenada y pacífica de carreteras en nuestros territorios, de los cuales reclamamos plenamente la soberanía”, señala el documento.

En su pliego petitorio exigen la derogación de “Iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario” presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, porque no permite el reparto agrario, profundizó la privatización de los terrenos ejidales y comunales, y viola los derechos de los pueblos originarios a la consulta y al territorio.

También demandan una Mesa de Trabajo encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que se respeten sus derechos como pueblos originarios, toda vez que sus representantes en el estado se niegan a atenderlos, indican.

Y finalmente al gobierno de Michoacán exigen que no continúe engañando, asuma plenamente sus compromisos y solucione las minutas de trabajo firmadas con las autoridades civiles, comunales y tradicionales de los pueblos indígenas.

