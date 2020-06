México (MiMorelia.com).- La pasión y la ilusión que nos da el viajar, el hacer turismo, vivir experiencias, vivencias y anécdotas es algo tan único y especial que a muchos le surge la idea de escribir un blog de turismo o incluso elaborar una página web.

En suma, a este entusiasmo por querer contar tus experiencias, las empresas dedicadas al turismo se están dando cuenta de que, si no tienen presencia digital, ni existen ni consiguen vender.

Por ello, a continuación, mencionamos algunos pasos que debes tener en cuenta para comenzar con un blog o una página web de turismo.

1. Debes decidir a qué nicho enfocarte

La palabra turismo abarca un significado muy amplio, puesto que podemos encontrar diferentes tipos de turismo, como el social, familiar, aventurero, voluntario, mochilero o cultural, entre otros.

2. Qué elegir: página web de turismo o blog turístico

La diferencia que existe entre estas dos opciones es simplemente en lo que desees contar. Si deseas narrar experiencias y dar consejos a las personas como si de un hobbie se tratara, la mejor elección de las anteriores es la de crear un blog personal de viajes.

Pero si, por el contrario, prefieres una web de viajes es porque tu objetivo es ganar dinero con ello, ya sea promocionando una actividad turística, vendiendo algo relacionado con el turismo o como una empresa de turismo.

No obstante, un aspecto interesante es que en la misma página web puedes incluir un apartado de blog, pero debes tener en cuenta que este tipo de contenido debe actualizarse continuamente, no debes hablar siempre de lo excelente que es la empresa, sino que debes centrarte en contar historias y vivencias.

3. Definir un nombre y un dominio

Aquí es el momento en el que se debe tomar una decisión personal, hay que pensar y tener en cuenta si vas a querer que tenga tu nombre como marca personal o que lleve el nombre de algún producto o servicio que vendas. Un aspecto que te podría ayudar a decidirte es pensar en cómo buscarías a tu empresa en Google.

Lo mejor es que busques un nombre corto y fácil de recordar, evita el uso de la “ñ”, de guiones o números.

No obstante, aunque no hay ningún problema con los .es .com .org .eu…., lo cierto es que el dominio más utilizado a nivel mundial es el .com. Sin embargo, esto depende generalmente de la geolocalización que le quieras dar a tu a tu blog o a tu página web, ya sea a nivel de región, país o a nivel mundial.

4. Elegir el hosting donde se alojará

El hosting se trata del lugar donde alberga un sitio web para que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo pueda acceder a él a través de internet. Si vas a desarrollar un blog personal con el que no vas a hacer un negocio de este, puedes utilizar algunas plataformas como blogger o wordpress.com.

En cambio, si se trata de un blog o página web profesional es recomendable que te decantes por el hosting que mejor te vaya a ir con el flujo de trabaja, contenido e imágenes.

Por ejemplo, Web up Hosting ofrece un buen servicio en español durante 24 horas.

5. Escoger el mejor gestor de contenidos

Cuando hablamos de un gestor de contenidos, nos referimos a una herramienta que se utiliza para crear, desarrollar, mantener y actualizar un sitio web. Uno de los gestores de contenidos más utilizados es WordPress.org, ya que es fácil de usar, intuitivo y práctico. Aunque existen otros como, Joomla, Drupal, Magento, Blogger.

6. Crear un diseño para tu marca

Llegados a este punto del proceso de creación de un blog o una página web, es el momento de centrarse en saber de qué manera se le va a mostrar tu página web o blog al mundo, que colores son los que más te gustan, cómo serán las imágenes que más te gustan y que más pegan con tu marca. Este es uno de los aspectos más importantes de cara a la promoción de tu marca, piensa que el diseño será la carta de presentación para los consumidores.

Deberás tener un contenido llamativo, elegir determinadas palabras claves para tu marca, y un contenido e imágenes atractivas acorde con tu página web o blog.

7. Darte a conocer por redes sociales

Finalmente, es el momento de que la gente te conozca. Si quieres que la gente visite tu página web o lea tu blog, deberás promocionarte, y una forma de promocionarte es hacerlo mediante las redes sociales. Estas son de gran ayuda, aunque deberías estudiar tu nicho de mercado para saber qué red social te vendría mejor, ya que estar en todas las redes sociales no significa que esté bien, lo mejor es saber cuál es la más adecuada. Es decir, si lo que quieres es enseñar fotos de viajes o de otra temática, Instagram sería la mejor red social para ver y publicar fotos, por el contrario, Twitter no serviría para eso.

fgmm