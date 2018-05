Constantino Ortiz muestra propuestas modernas e incluyentes en el debate

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la Presidencia de Morelia, Constantino Ortiz, arrasó en el debate con sus propuestas modernas e incluyentes, al consolidarse como la mejor opción porque es el único que nunca ha vivido del erario público y ha sabido administrar los recursos exitosamente por más de 30 años, como empresario.

Durante este ejercicio ciudadano, realizado desde el salón Multicentro, fue el único que tuvo la valentía y la razón para exhibir y recriminar directamente a los otros candidatos, la falta de resultados, incapacidad, la corrupción en entrega de obras a sus amigos y con sobre precio, desvíos de recursos y el enriquecimiento ilícito.

El candidato introdujo que “Morelia requiere un cambio para llegar a ser un referente nacional e internacional y ya no seguir a la deriva, ya no queremos vividores del gobierno, todo ellos han tenido la oportunidad de hacer lo que hoy proponen y solo gastaron y saquearon el dinero de todos nosotros”, continuó que “no hemos progresado por la incapacidad de quienes están aquí y que no han sabido poner soluciones”.

Continuó con el tema de corrupción, en el que destacó que el “diezmo” existe actualmente en la realización de obras, donde la administración municipal cobra una cuota a la empresa contratada, pero “ya no es del 10%, sino que ha pasado al 30%”, incluso, ejemplificó que en este gobierno “hay obras que son un monumento a la corrupción, como es el Parque Lineal que está a lado de un río pestilente y para el que se compraron 33 bancas en 54 mil pesos cada una, cuando en realidad vales 16 mil pesos”.

En materia de Cultura de la Legalidad, explicó que él desde ahora promueve acciones en el tema y prueba de ello es la planilla de regidores que le acompaña, compuesta por las voces de toda la sociedad, además, “a través de Comités en la Contraloría Social, los ciudadanos decidirán dónde se aplican los recursos, en qué tiempo y de qué forma; hoy la Contraloría funciona a modo del gobierno en turno, por lo que los funcionarios han pasado del enriquecimiento ilícito al enriquecimiento súbito”.

Dentro del tema del agua, expuso que como candidato del Partido Verde “mi compromiso es con el medio ambiente, no podemos permitir que siga la deforestación, en una de nuestras comunidades, un candidato a diputado del partido rojo ha deforestado más del 60 por ciento para el plantío de aguacate”, pero no solamente eso, sino que “vamos a reforestar”.

En el tema económico, propuso la creación de un Puerto Seco que generará cientos de empleos desde su ejecución e interesará a la empresa ferroviaria mover las vías del tren para ese punto, lo que a su vez desahogará las vías de la ciudad. Asimismo, puntualizó que su plan de gobierno incluye a las tenencias y las zonas marginadas.

Concluyó que él es el único que conoce formas distintas de crear patrimonio, porque lo he hecho con esfuerzo y trabajo, por eso “no voy a crear empresas nuevas desde el gobierno como otros y no hay en mi planilla amigos, compadres o amigas de mi esposa”.

ZM