Las constituciones vienen a ser un material vital para la sociedad, porque estipulan el derecho fundamental de un pueblo y porque en esa medida se convierten en un criterio que propicia la valoración de la conducta de las autoridades públicas y de los particulares, si se me permite anotarlo de esta forma simple para fines de explicarme.

Las constituciones, y me refiero en especial a las escritas, regularmente tienen una fecha de nacimiento precisa y una vigencia indefinida.

Por otra parte, si bien surgen del pasado, de factores reales, por ejemplo, que han ido creando su caldo de cultivo, las constituciones miran al futuro con una intención reivindicatoria, de orden, justicia y estabilidad.

Pero, por más que quienes hacen las constituciones tienen la pretensión de elaborarlas con normas básicas que alcancen a ordenar la mayoría de los hechos del porvenir, resulta imposible, porque la vida cambia y es impredecible y por eso mismo quienes las hacen prevén normas para que puedan ser modificadas: agregar, suprimir, cambiar la redacción de sus normas.

Un aspecto central de todo lo dicho, es que las constituciones de nuestro tiempo, prevén un poder legislativo (legisladores) un poder judicial (jueces) y un poder ejecutivo (presidentes o jefes de gobierno) de forma separada, para que no exista la posibilidad de que un poder tan grande como el poder público pueda ser asumido por una persona o muy pocas personas; otro tema relevante es que cada uno de esos poderes solo puede hacer lo que la ley le indica y conforme a ella, y finalmente, es también importante que las personas tenemos derechos humanos que la autoridad pública nos debe respetar o debe realizarlos en lo posible a favor nuestro, como el derecho a un servicio público de salud.

Dicho lo anterior, traigo a cuento ahora que uno de los eventos o sucesos imprevistos en prácticamente todas las constituciones del mundo, ha sido el de la pandemia viral Covid-19, y que al ser imprevisto -de forma genérica- ha dado lugar a una diversidad de comportamientos irregulares de los gobiernos.

Ante esa insuficiencia, los gobiernos han optado por enfrentar la pandemia de formas distintas que bien puede etiquetarse en tres distintos tipos en los que se nuclean los gobiernos afines a cada una:

La primera postura, que se puede nombrar como política, consiste en que los gobiernos nacionales, con base en el marco jurídico del país en cuestión, asumen decisiones, realizan acciones y programas de política pública para enfrentar la pandemia, en donde el peso político y administrativo es mayor y sin mayor o con un mínimo fundamento jurídico específico.

La segunda postura, que se puede catalogar como media, se caracteriza porque los gobiernos aprueban instrumentos jurídicos específicos, por lo regular decretos-ley, para luego impulsar decisiones, acciones y programas de política pública en combate a la pandemia.

Finalmente, en el tercer grupo, al que se puede designar como legal, están los gobiernos de países que han expedido leyes especiales para hacer frente a la pandemia y que luego aplican.

En Europa y en los Estados Unidos de América -de forma especial si se recuerda la administración Trump- los gobiernos encargados de enfrentar y gestionar la pandemia, se han agrupado mayormente en las posturas media y legal, mientras que buena parte de los países pobres se inscriben en un manejo político de la epidemia.

La paradoja del caso es que con independencia de esa clasificación (política, intermedia o legal) prácticamente todos los gobiernos han sido acusados de forma principal porque en su actuación, han intervenido y restringido ilegítimamente derechos humanos de la población y porque han violentado el principio de legalidad (que la autoridad solo puede hacer lo que la ley dice y conforme a ella) bajo el argumento de que necesitan de una relativa «libertad» de hacer para enfrentar un fenómeno tan huidizo como la Covid-19 l cual cambia a cada momento.

Aunque la acusación de ilegitimidad es para casi todos los gobiernos del orbe, no se debe pasar por alto que ese hecho está indicando tres cosas importantes: una, que las constituciones tal y como están son insuficientes al no dar las bases para combatir fenómenos como el de la pandemia; dos, que en esa vista el fenómeno político afecta negativamente el funcionamiento del gobierno y sus respuestas; y tres, que no obstante todo lo dicho, las constituciones y sus normas son necesarias y necesitan ser puestas al día, para que sirvan de criterio para valorar a nuestras autoridades.

El problema que aquí se plantea no es algo que quede en lo escrito, en una mera reflexión, sino que trasciende a la vida práctica; porque si un gobierno no cuenta con bases constitucionales suficientes e idóneas para enfrentar la pandemia, eso crea incentivos para que busque alternativas políticas o legales -legales muchas veces supeditadas a la política- que pueden concluir y de hecho concluyen en comportamientos deficientes e ilegítimos, como en restricciones ilegítimas de derechos, que se pueden presentar bajo la forma de cárceles sobre-pobladas en las que no se pueden llevar a cabo las medidas de higiene y distancia social para prevenir la propagación del virus; en carencia de servicios públicos hospitalarios para los enfermos de Covid-19; en procedimientos de quiebras empresariales atípicos con lesión de derechos laborales y en un sinnúmero de consecuencias concretas.

En México, por ejemplo, cuando el Constituyente aprobó el régimen constitucional de suspensión o restricción de derechos y garantías de las personas, en caso de eventos que pusieran a la sociedad en grave peligro o conflicto, no tuvo en cuenta fenómenos como el de la pandemia, sino otros más próximos en especial a los movimientos armados o de otro tipo (Véanse los procesos de discusión en el Congreso de la Unión).

De modo que el fundamento del actuar del gobierno nacional/locales, quedó reducido a lo previsto en el marco constitucional general, legal en una pequeña parte específica que prevé la Ley General de Salud y a una serie de decretos, acuerdos administrativos, lineamientos y otros ordenamientos de menor jerarquía señalados por su variedad, incoherencia y falta de armonía con bienes y valores de orden constitucional. Una maraña de normas y una fuerte presencia política, para enfrentar la pandemia.

Lo menos que se puede hacer ahora, máxime que el año previo ha sido de un doloroso aprendizaje pandémico, es revisar la Constitución Nacional y modificarla para prever en ella de una forma suficiente e idónea, normas constitucionales sobre los problemas torales que muestran las pandemias o eventos similares en temas de competencia constitucional (Nacional, federal, local y municipal), funciones propias del estado (legislativa, judicial y administrativa) por materias de la vida (economía, elecciones, salud…) y sobre todo de cara a proteger a las personas y sus derechos, entendiendo, subrayo, entendiendo que fenómenos como la pandemia, muestran la necesidad de una regulación constitucional diferente a la que regula la suspensión y restricción de derechos humanos y garantías prevista en su artículo 29.

