La fiesta es como la cereza del pastel, pequeña y sobre grandes obras, de otra manera no tiene sentido, es algo absurdo.

Celebran un año del triunfo, para muchos mexicanos inexplicable, de López. En realidad es un año de gobierno, porque comenzó a tener injerencia, dándose atribuciones que no le correspondían en el momento.

¿Cuál es el motivo real de la celebración no el motivo que se presenta al gran público? Es darle coba. a quién se cree el presidente más grande de la historia, es quemar incienso en su altar por una grandeza que sueñan en su “enajenación”, como diría el presidente.

Es darle culto a quien tiene el poder para descalificar a la elite y y a los mexicanos que no piensan como él. Qué lejos están de concebir el poder como un servicio, de dar al jefe el último lugar, como el esclavo, según la expresión de Cristo, el guía más sabio y grande de la historia.

En fin, dejemos que celebren a quienes no ven el desastre del país, y la catástrofe que viene.

Como dice el Maestro: “si ustedes supieran ahora lo que puede traerles el bien? Pero está oculto a sus ojos”.

En vez de embriagarse de fiesta, hay que abrir los ojos grandes a una realidad que pone a prueba a la casi totalidad de los mexicanos.

Me remito a los hechos. No se gobierna con verdad, porque no se acepta la realidad como se impone a todos los mexicanos. Se niegan los fracasos y los problemas. La realidad política es la que impone el presidente con su palabra, cuando afirma que tiene otros datos, se juzga de ineptos y de corruptos a quienes señalan los fracasos y calculan resultados que no convienen al gobierno.

Los colaboradores debieran convencerlo de que su palabra es la de un pobre mortal, que no tiene ningún poder especial, creador ni divino, que no modifica la realidad. Ya no debieran darle por su lado como los ministros que responden a la pregunta ¿qué horas son, licenciado? Las horas que usted guste, señor Presidente.

El presidente no tiene varita mágica para producir los resultados que le convienen, ni tiene el poder satánico de los brujos, los fracasos y desastres de México no se componen por la palabra del presidente, no se resuelven por decreto. Eso sucede sólo en la mente del esquizoide.

Hay incontables mexicanos que despiertan a la realidad, muchos de ellos se manifiestan en las redes sociales o en las calles. Es lo que tenemos que hacer, no dejarnos llevar por la magia de las palabras o el tono supuestamente bondadoso y halagüeño dirigido al pueblo sabio, bueno.

Simplemente debemos optar por el cambio verdadero que necesitan los mexicanos pobres y humildes, por ese sueño de un país de progreso conforme a su riqueza de recursos, de seguridad y tranquilidad deseadas, de igualdad social y de justicia, de dignidad para los mexicanos considerados ignorantes y necios.

Los emperadores romanos se creían dios, ¡es impensable! Ahora también hay jefes de Estado que se creen dios, que pretenden tener una dignidad y un poder que está por encima de sus semejantes, los mortales. Sólo Dios es Dios, afirman los musulmanes. El presidente no es Dios, afirmó Manuel Clouthier.

No importa la grandeza del mandatario (mandadero) del pueblo que es el soberano. Importa la dignidad de la persona humana, del más humilde de los mexicanos. El poder debe estar a su servicio.

Quienes tienen fe y se acercan a Dios, ven con claridad y a fondo los problemas. La fe es una sabiduría para liberar a México de la corrupción, la violencia y el engaño. Los creyentes entienden con claridad lo que está pasando y a dónde nos llevan, al precipicio. Hay que voltear a Venezuela y su gran caudillo, Nicolás Maduro .

Ustedes, afirma el Hijo de Dios, saben cuándo va a llover, hacer frío, hacer verano, ¿y no saben discernir las señales de los tiempos?

Los tiempos son malos, es necesario prever para enderezar el rumbo, luchar y evitar la catástrofe. Pueblos que no lo hicieron llegaron a la hecatombe, al desastre sin retorno. Ahora es tiempo, podemos evitar la desgracia de México.