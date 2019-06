Implementa Ayuntamiento de Morelia acciones de “Cruce Seguro” en favor de la movilidad

Implementa Ayuntamiento de Morelia acciones de "Cruce Seguro" en favor de la movilidad• A través de la Secretaría de Movilidad y Espacio Público, removió un puente peatonal, al dictaminar que no cumplía con las condiciones mínimas para su aprovechamiento• Las acciones, que se replicarán en distintos puntos de la ciudad, consisten en la construcción de banquetas y rampas, balizamiento y reductores de velocidad, además de incentivar una correcta cultura vialMorelia, Mich., a 20 de mayo de 2019.- En aras de dar los primeros pasos para una mejor movilidad y aprovechamiento del espacio público en el municipio, el Ayuntamiento de Morelia, realiza la conformación del primer "Cruce Seguro", sobre la Avenida Héroes de Nocupétaro, en donde se ejecutan labores que faciliten el tránsito de transeúntes y vehículos en armonía, así como la remoción del puente peatonal, el cual, se dictaminó, no cumplía con las condiciones mínimas para ser utilizado por todas las personas.

