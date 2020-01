China (MiMorelia.com).- El nuevo coronavirus ha causado que China implemente medidas de salubridad importantes en el país para tratar este tema, así, uno de sus más grandes retos es construir dos hospitales en los que se atenderá a los infectados de este virus.

Con información de medios nacionales; China comenzó la construcción de dos nuevos hospitales; el primero contará con mil camas y el proyecto está diseñado para lograrse en tan solo seis días; el segundo, anunciado este mismo sábado, tendrá mil 300 camas y podría estar en operaciones en 15 días.

China's Wuhan will build a second #SARS treatment-model makeshift hospital and put it into use in half a month. #pneumonia #coronavirus pic.twitter.com/RyouzLcc4N

— China Xinhua News (@XHNews) January 25, 2020