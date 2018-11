Por: Andrea Bocanegra/ @AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las consultas que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador desarrolle antes de tomar posesión el 1 de diciembre están legalmente permitidas y no requieren de la participación del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló el vocal ejecutivo de la Junta Local en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo.

Al respecto, el delegado Alejandro Arroyo recordó que si bien dicha consulta nacional no es ilegal, el INE no está habilitado para participar en su realización.

“Yo no hablaría de una cuestión de ilegalidad porque como particular tú puedes hacer todo lo que no esté prohibido en la ley, aunque tampoco es un acto institucional, pero hay que tener cuidado con los términos”, manifestó.