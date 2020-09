Múgica, Michoacán (MiMorelia.com).- La consulta popular para saber qué opina el pueblo sobre la posibilidad de enjuiciar a ex presidentes de México es un ejercicio que tiene como objetivo empoderar a los ciudadanos, y hacerles saber que cuentan con mecanismos democráticos para incidir en la vida pública de México, puntualizó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla.

El legislador de Morena realiza una gira por el estado para invitar a los ciudadanos a participar en la consulta ciudadana planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer la opinión de la gente sobre la posibilidad de enjuiciar a los ex presidentes de México.

Alfredo Ramírez ha instalado mesas para recabar firmas en Morelia, Ciudad Hidalgo, Múgica, y esta semana hará lo propio en Zamora y Maravatío. En coordinación con el Comité Juventud es Michoacán desplegará la consulta popular en los 24 distritos electorales del estado.

Sobre la controversia que ha generado esta consulta respecto a que no se necesita de la aprobación popular para investigar y enjuiciar a los ex presidentes, Ramírez Bedolla señaló que este ejercicio democrático tiene como objetivo hacerle saber a los ciudadanos que no tienen que esperar a que los poderes públicos decidan proceder penalmente o no, ya que cuentan con los mecanismos para hacer valer su voz y exigir que se haga justicia.

Señaló que una de las reformas más importantes de la cuarta transformación es la que legítima la consulta popular, y la revocación de mandato, por lo que ciudadanas y ciudadanos deben comenzar a ensayar el alcance de su participación en la vida pública a través de estos mecanismos democráticos.

Esta consulta no le gusta a la oposición porque quiere que México siga teniendo ciudadanos pasivos, que solo participen con su voto en las jornadas electorales; sin embargo, «en la 4T le estamos dando poder al ciudadano, porque el pueblo pone, el pueblo quita», afirmó Alfredo Ramírez.

Boletín/PO