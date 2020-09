Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los problemas de abasto de medicamentos para personas que padecen VIH-Sida, continúan, “tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”, lamentó, Juan Bosco Valle Delgado, presidente de la asociación civil Convihve.

“Hemos tenido unos atrasos terribles que ocasionan mucho conflicto emocional a los pacientes, y con el ISSSTE no hay manera de que se regularice, la semana pasada atendimos a ocho personas”, expuso.

El presidente de Convihve, dijo que cuando no se toma el medicamento por falta de abasto, se puede crear resistencia al fármaco y “esto ha sido recurrente mes con mes; hay pacientes que llevan retraso de 15 a 18 días y es muy penoso”.

Agregó que han tenido problemas con los pacientes recientemente diagnosticados, porque “les dan su cita hasta dentro de tres meses en vez de que los canalicen directamente con el especialista”.

Sin embargo, destacó que los no derechohabientes de las instituciones antes mencionadas y que son atendidos por el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) sí recibieron en tiempo y forma el medicamento, incluso hasta por tres meses adelantados.

A pregunta expresa de si hubo muertes de personas con VIH por Covid-19, o a causa de que no fueron atendidos debido a la pandemia, dijo que “ya hubo dos muertes de dos personas recién diagnosticados que no las atendieron por la pandemia, los regresaron a su casa (…) que para que no estuvieran en riesgo, no supimos si fue Covid-19 pero se les negó la atención, se les citó dentro de un mes y ya no llegaron, uno de ellos tenía una tifoidea fuerte”.

Por otra parte, dijo que continúan brindando el servicio en el albergue temporal, “ha disminuido la afluencia porque les dan medicamento adelantado, pero han llegado muchos con angustia emocional por conflictos familiares, los hemos tenido por dos o tres días; ahorita tenemos a un paciente originario de Tierra Caliente, complicado por una mala operación de intestino y está tratando de recuperarse”.

Añadió que al día acuden 2 a 3 personas que solicitan ayuda porque perdieron su trabajo a causa de la pandemia o no tienen recursos para subsistir, pero la ventaja es que otras asociaciones civiles son solidarias con el albergue, lo que les ha permitido salir adelante pues al mes actualmente atienden hasta 20 personas.

Cabe recordar que en Convhive los pacientes reciben apoyo de psicología, grupos de autoayuda, despensas, talleres de manualidades, costura corte y confección y pintura el óleo, distribución gratuita de condones, pruebas rápidas de detección de VIH, y canalización al Capasits, entre otros.

Por: Fátima Miranda/E