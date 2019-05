Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, MIchoacán (MiMorelia.com).- A un mes de que se termine el abasto de retrovirales para pacientes con VIH Sida en Michoacán, no existe información sobre la distribución de los mismos, por lo cual organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad lésbico-gay y asociaciones civiles, advirtieron que está latente el riesgo de que se agudicen los síntomas de los enfermos.

El integrante de la Asociación Convive A.C, Juan Bosco, expuso que existe una preocupación en el estado por la situación que no se ha podido resolver sobre la distribución a tiempo de los retrovirales toda vez que el gobierno federal no ha hecho la compra de los mismos y por tanto, a menos de un mes de que se termine lo que queda en el estado, no habrá el tiempo necesario para la distribución de los antirretrovirales a las entidades, lo que eleva el peligro para la salud de los pacientes con VIH.

El activista, explicó que este tipo de medicamentos, tienen tres compuestos, pero si estos se alteran el tratamiento deja de ser viable y provoca que el paciente deje de estar en estado indetectable, que es cuando las copias del virus en la sangre son tan bajas que no pueden medirse, ya que no pueden replicarse.

Resaltó que ante las denuncias que se han hecho a nivel nacional por parte de los pacientes y de las organizaciones sobre este tema tan sensible, se reunió la semana pasada con autoridades de la Secretaría de Salud en Michoacán, quienes sólo informaron que habrá suficiente medicamento hasta mayo y después de ese mes no estarán garantizados los retrovirales en Michoacán, lo cual causará estrés, desgaste emocional, físico y mental a los pacientes, lo que no es bueno para su salud.

Agregó que de las 25 claves en total de medicamento en la SSM, cinco son las que se encuentran en desabasto, por las complicaciones que se han presentado a nivel federal en la distribución tras los cambios que se hicieron para disminuir la corrupción que denunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en este sector.

Por su parte, el integrante de la Colectivo Michoacán es Diversidad, Raúl Martínez Rojas denunció que a pesar de los exhortos que han hecho a las autoridades del estado para que se tomen estrategias en conjunto con las organizaciones que defienden estas causas, la población con VIH sigue siendo invisible para la administración y la sociedad, ya que persiste la discriminación y los estigmas contra quienes padecen el virus.

Señaló que si bien el presidente de México autorizó la compra de los retrovirales, aún hay incertidumbre en cuanto a la prontitud de la distribución en las entidades del país, y que a Michoacán no lleguen a tiempo por cualquier circunstancia, pues las autoridades pueden priorizar estados como Chiapas, Tamaulipas, Campeche o Yucatán donde las organizaciones han externado el desabasto de los retrovirales.

Cabe recordar que según cifras de la SSM, en Michoacán el año pasado se detectaron 330 nuevos casos de pacientes con VIH Sida, pero en total la cifra llega a tres mil enfermos que requieren una atención constante. Los varones son el grupo de población más afectado, al ser cuatro hombres por cada mujer confirmada.

