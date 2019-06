Morelia, Michoacán (Boletín).- En atención a los beneficiarios de los programas del Gobierno Federal, la Delegación de la Secretaría del Bienestar en Michoacán responde a las dudas más frecuentes de la ciudadanía.

Roberto Pantoja Arzola, delegado de los Programas Federales para el Bienestar en Michoacán, reiteró que está garantizada la entrega de los apoyos anunciados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y pidió paciencia a la población que ya fueron censados y que aún no han recibido sus apoyos.

¿Cuándo llegarán los apoyos y/o cuándo se entregarán las tarjetas?

Los apoyos están llegando en remesas de beneficiarios conforme se valida la información. Sin embargo, los que ya tienen su tarjeta, están generando un retroactivo que les será depositado en el primer pago.

¿Cómo puedo activar mi tarjeta?

El beneficiario debe acudir al banco para la activación de la tarjeta, proceso que puede tardar hasta cuatro semanas. Sin embargo, los que ya tienen el plástico, están generando un retroactivo que les será depositado en el primer pago.

Si no me censaron, ¿recibiré los apoyos?

No. Si una persona no fue censada, no será beneficiaria de ningún programa, ya que el primer requisito es el censo.

En el caso de los programas Niñas y Niños de Madres Trabajadoras y Becas ‘Benito Juárez’, los beneficiarios que estaban inscritos seguirán percibiendo el apoyo. Si no se dieron cuenta del censo y están dados de baja, se tienen que reportar a las coordinaciones de los respectivos programas para que los saquen de la lista de beneficiarios “fantasmas”.

En este momento no hay nuevos ingresos para estos dos programas.

¿Aún puedo censarme?

Sí, los programas no cierran, puedes acudir a tu delegación regional más cercana, en la capital del estado nos encontramos en la delegación del Bienestar, ubicada en Santos Degollado 262, Nueva Chapultepec, en un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas.

PO