Continúa la venta de boletos numerados para la Expo Fiesta Michoacán 2018

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Serán 22 los conciertos que podrán disfrutar los michoacanos en esta edición del Teatro del Pueblo de la Expo Fiesta Michoacán 2018.

A partir de este viernes 27 de abril y hasta el próximo 20 de mayo se podrán disfrutar de las variadas presentaciones, que inician on la Trakalosa, el viernes 27 de abril; Alicia Villareal y la Sonora Santanera, el sábado 28 de abril; Yuridia, el domingo el 29 de abril y Paquita la del Barrio, el lunes 30 de abril.

El martes 1 de mayo se contará con la presencia en tierras michoacanas del cantante internacional Maluma; Pancho Barraza, el miércoles 2 de mayo; Fernando de la Mora, el jueves 3 de mayo; Bronco, el viernes 4 de mayo; OV7, el sábado 5 de mayo; Recoditos, el domingo 6 de mayo; el TRI, el miércoles 9 de mayo; Julión Álvarez, el jueves 10 de mayo; La Arrolladora, el viernes 11 de mayo; Intocable, el sábado 12 de mayo y el domingo 13 de mayo, Napoleón.

Además, Moderatto, el miércoles 16 de mayo; los Ángeles Azules, el jueves 17 de mayo; Banda El Mexicano y Banda R-15, el viernes 18 de mayo; los Tigres del Norte, el sábado 19 de mayo y cierra la Expo Fiesta Michoacán, Remmy Valenzuela y Los Falcon´s, el domingo 20 de mayo.

Los boletos numerados están a la venta a través de la página www.superboletos.com, así como en puntos de venta autorizados, ubicados en la ciudad de Morelia, Farmacia del Ahorro, Av. Enrique Ramírez Miguel No. 157; Farmacia del Ahorro, de Periférico Paseo de la República No.4012 y en Avenida Morelos Norte No.1204, así como en las tiendas Pirma, con dirección en Paseo de la República No.2650 local 3, Avenida Madero Poniente No.2991 local 1-2, y en Avenida Periodismo No. 249. Además en la tienda Pirma Uruapan, ubicada en Paseo Lázaro Cárdenas No. 2551, en dicho municipio.

Los precios de los conciertos son los siguientes:

