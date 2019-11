Nuevo Laredo, Tamaulipas (Rasainforma.com).- Se registraron enfrentamientos armados esta tarde que se prolongaron hasta la noche en Nuevo Laredo.

Según el Grupo Coordinación Tamaulipas, una balacera ocurrió a las 15:40 horas en uno de los bulevares de la colonia Benito Juárez y fue entre dos grupos armados.

Elementos de la Policía Tamaulipas arribaron al lugar. Sin embargo, cuando llegaron los sujetos ya se habían ido.

El enfrentamiento armado aterrorizaron a las personas que estaban cera, quienes se refugiaron en un centro comercial cercano. Las personas que se encontraban dentro del negocio también se resguardaron.

En redes sociales circula el momento en que las personas entran y se tiran al suelo.

En redes sociales también circulan videos de autos incendiados y bloqueos en algunos puntos de la ciudad. No obstante, aún no hay un pronunciamiento oficial al respecto ni cifras oficiales de muertos o heridos.

Las horas de terror no terminan en Nuevo Laredo, hay balaceras en todos lados, se habla de varios heridos y muertos, falta confirmar esto último.

No sé qué más pruebas necesite el presidente para entender que su estrategia no funciona. pic.twitter.com/eeA7Jf24W5

— Gloria (@GlodeJo07) November 16, 2019