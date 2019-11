Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al llegar al tercer día de la tomas de las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua) de Michoacán, en la ciudad de Morelia, miembros del Movimiento Campesino Indígena “Plan Ayala Siglo XXI” compartieron que no han tenido una respuesta clara a su demanda de que se resuelva el pago de diversos proyectos agrícolas que tienen adeudos por parte de las autoridad estatal.

El señor Alfredo Amezcua Mateo, miembro del Movimiento Campesino “Plan Ayala”, platicó ante medios de comunicación que pese a que funcionarios de la Sedrua se han acercado para entablar mesas de negociaciones, no ha habido avances debido a que el argumento que les dan es que no hay recurso para pagar los aproximadamente 8 millones de pesos que les adeudan a alrededor de 200 familias.

Integrantes del Movimiento Campesino Plan Ayala Siglo XXI señalaron que mientras a ellos les dicen que no hay recursos económicos para pagarles, el gobierno del estado apoyó el Congreso y Campeonato Charro, que se desarrolla en Morelia desde el pasado 8 de noviembre.

«Nada, ninguna (respuesta), si no es porque tomamos aquí (en Sedrua) es que vienen autoridades. Hay una mesa de trabajo, pero nos dicen que no hay dinero; ¿cómo es posible que no haya dinero y si apoyaron a otros eventos?» cuestiona el señor Alfredo.

Recordó que estos adeudos corresponden a los programas de la entrega de tractores desde el 2016 al 2018, que en varios casos ya se les retiraron, y otro de microempresas del año 2018, en el que incluso los beneficiarios ya pagaron el 16 por ciento de IVA de algunos productos, pero en ambos programas, dijo, la autoridad no ha cumplido con su parte de aportar el recurso económico.

Los afectados advirtieron que si no hay respuesta a sus demandas se mantendrán con el plantón a las afueras de las oficinas de la Sedrua, ubicadas en el Boulevard García de León, el tiempo que sea necesario.

Por: Josimar Lara/RMR