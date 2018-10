Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Durante la mañana de este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó que sostuvo una llamada con el mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, Trump confirmó que tuvo una “agradable conversación” con el próximo presidente de México.

Just spoke to President-Elect Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico. Great call, we will work well together!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de octubre de 2018