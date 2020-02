Ciudad de México (Rasainforma.com).- Luego que Ingrid Escamilla fuera asesinada a manos de su pareja sentimental, y las imágenes de su cuerpo circularan en medios impresos y redes sociales, y que hace unos días se diera a conocer que Fátima Cecilia, una niña de siete años fuera encontrada sin vida dentro de una bolsa, varias mujeres hacen un llamado de paro nacional por los feminicidios.

En México asesinan a 10 mujeres cada día, por esa razón se convocó en redes sociales la iniciativa #UnDíaSinMujeres para exigir justicia y medidas contra la violencia de género que se vive en nuestro país.

#UnDiaSinMujeres Amigas y amigos me sumo a este gran paro nacional que es un movimiento único y no en https://t.co/91OXZLtQAk actos. El propósito es no vivir con la pesadilla de los feminicidios en nuestro país. Un día antes, el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. pic.twitter.com/O4Fbo7nvmB — Susana T. Pedroza 🗝 (@spedroza_12) February 19, 2020

“El 9 de marzo no salgas a trabajar, las niñas no van a la escuela, no vayas a la universidad, no cargues gasolina ni gas, no compres, nada no vendas nada”, dice dicha iniciativa.

Pero la pregunta es, ¿por qué el 9 de marzo y no el 8, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer?

Como dice la convocatoria que es un paro nacional, el día 9 cae en un día hábil, mientras que el 8 de marzo es domingo.

El hashtag #UnDíaSinMujeres se ha viralizado por colectivas feministas y mujeres en todo el país para mostrar el enojo por la impunidad y exigir a las autoridades que pongan un alto a la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, otras mujeres invitan a que piensen en las féminas que no podrían unirse al paro por muchos motivos: no pueden descuidar a sus hijos y no pueden dejar el trabajo por un día.

Ante esta situación, varias dieron algunas ideas, como la cineasta mexicana, Natalia Beristain compartió un tweet sobre cómo apoyar esta iniciativa:

Tomarse en serio lo de el paro nacional, #UnDiaSinNosotras abre muchas preguntas.

¿Cómo hacerlo para que todas nos sintamos no solo convocadas sino con la posibilidad real de llevarlo acabo? Abro hilo… — Natalia Beristain (@natsberistain) February 19, 2020

También la especialista en Derechos Humanos, Fernanda Salazar pidió que reflexionen sobre el “privilegio de parar”.

¡Estamos obligadas a reflexionar el privilegio de parar!

Pensemos en mujeres que son madres y no paran cuidados.En quienes no se pueden permitir un día descontado. quienes viven en hogares violentos y prefieren salir a trabajar.Quienes viven al margen de economía “formal”.Etc https://t.co/ySPRzVKuHg — Fernanda Salazar (@Fer_SalazarM) February 19, 2020

Otra que se unió a esa situación fue la actriz Marithé Tuyub, quien propuso que aquellas mujeres que no puedan unirse, pero quieren mostrar su solidaridad es usar una prenda morada.

Si no pueden o no quieren unirse al #UnDiaSinNosotras #undiasinmujeres el 9 de Marzo, pueden vestirse de morado o pueden usar una prenda morada para mostrar su solidaridad con la causa. 💜💜💜 https://t.co/XdtKkD8gxL — 🍑𝓜𝓪𝓻𝓲𝓽𝓱𝓮 🍑 (@MaritheTuyub) February 19, 2020

Por: Alina Espinoza/rmr