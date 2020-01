Suiza (Rasainforma.com).- Este jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido declarar emergencia internacional por la propagación del coronavirus.

🚨BREAKING🚨

"For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV."-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020