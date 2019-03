Nueva York (MiMorelia.com/Redacción).- Con la ayuda de sus perritos guía, un corredor invidente logró terminar la media maratón de Nueva York, logrando así hacer historia como el primer corredor dirigido por caninos y sin ayuda humana.

Thomas Panek logró lo que nadie y es que el pasado domingo decidió completar media maratón con la ayuda de sus tres perritos guía Westley, Waffle y Gus.

A big thank you to our friends at @NYRR for their support and accommodation which makes today's #UnitedNYCHalf marathon for Thomas and the relay of running guide dogs a reality. pic.twitter.com/mAYaKiw3EK — Guiding Eyes (@GuidingEyes) March 17, 2019

Thomas de 48 años corrió dirigido por cada uno de sus labradores, entre tres y cinco millas, dando como resultado 2:20:04, según un informe proporcionado por el club de corredores New York Runners.

En dicho maratón participaron cerca de 20 mil corredores.

#GoodBoyGus earned his #UnitedNYCHalf medal and will now step into retirement. Congratulations Thomas and the entire Running Guides team!

Help fund the #GuidingEyes Running Guides Program and all our services that bring #GuideDogs to people in need: https://t.co/pG1OTq4gyw pic.twitter.com/npPJimQDRB — Guiding Eyes (@GuidingEyes) March 17, 2019

Al ser entrevistado, Thomas Panek mencionó: “Cuando perdí la vista, estaba demasiado asustado para correr”, pese a ello se adaptó a su nueva vida y corrió de nuevo.

Al concluir la carrera, Thomas lloró de alegría, abrazó y besó a uno de sus perritos guía.

Amazing accomplishment!! Thomas Panek is visually impaired. Today, he ran the @nyrr half marathon with the help of three guide dogs trained by @GuidingEyes pic.twitter.com/I3YSA2l7EP — Lydia S. Hu (@LydiaHuNews) March 17, 2019

