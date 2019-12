Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un corredor aprovecho el momento en que una reportera realizaba una transmisión de una carrera atlética y le “planto” una «nalgada»; ya fue vetado de por vida de cualquier actividad deportiva.

Los hechos se registraron mientras la reportera Alex Bozarjian realizaba una transmisión en vivo a la cadena estadounidense WSAV-TV del maratón de Savannah.

Corredores pasaban muy cerca de Bozarjian e intentaban saludar a la cámara, sin embargo uno de ellos decidió golpear el glúteo de la presentadora con su mano y seguir corriendo, hecho que dejó sin palabras a la joven. Pese a ello continúo narrando la actividad deportiva.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo

Al conocer el hecho, los organizadores del evento decidieron suspender de por vida de cualquier actividad deportiva realizada en el condado de Savannah en Georgia, al corredor.

La comunicadora escribió en su cuenta de Twitter: «Al hombre que me pegó en el trasero en televisión en vivo esta mañana: me violaste, me cosificaste y avergonzaste. ¡Ninguna mujer debería soportar esto en el trabajo o en cualquier lado!».

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn

— Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019