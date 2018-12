Cosas buenas que te pasarían si dejas de tomar refresco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Los refrescos son una de las bebidas favoritas de los mexicanos, tanto que en 2017 nuestro país fue el campeón mundial en el consumo de refrescos y bebidas azucaradas.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), un mexicano promedio toma 163 litros de refresco al año.

De acuerdo a una nota de El Universal, el director del Instituto Nacional de Salud Pública, Juan Rivera, afirmó que los refrescos “son un factor de riesgo ‘importante’ para desarrollar diabetes, enfermedad que fue señalada como una epidemia para el país”.

Por otro lado, editores de Eat This, Not That! hicieron públicas algunas cosas buenas que te podrían pasar si dejas de consumir refrescos, y aquí te las decimos.

Tendrás menos hambre

Los refrescos contienen gran cantidad de azúcar y calorías, factores que influye en que nuestro cuerpo tenga más hambre durante el día.

Al dejar de consumir estas bebidas, por ende, nuestro sentido de la saciedad no se verá afectado y nuestras ganas de comer serán las normales.

Lucirás más joven

Los refrescos endulzados aceleran el envejecimiento de las células, al igual que lo hacen los cigarros en los fumadores.

Dejar de tomar refresco ayudará a que las células envejezcan a un ritmo natural y no por acción del azúcar en exceso en tu cuerpo.

Te enfermarás menos

Algunos efectos negativos de los refrescos en nuestro cuerpo es que provocan acidez, que es mala para el sistema digestivo, amén de que desgastan el esmalte de los dientes y empeoran el reflujo.

Asimismo, los refrescos podrían repercutir de manera negativa en las bacterias del estómago, que a su vez afectarían el control de azúcar en la sangre y de peso en las enfermedades.

Reducir grasas ocultas

Las sodas ayudan a que se incremente la masa de grasa que se halla oculta en nuestro cuerpo, por lo que dejar de consumir las gaseosas ayudaría a que ésta acumulación también disminuya.

Tus huesos serán más fuertes

Aunque en los frijoles y granos hay fósforo de manera natural, en los refrescos este ingrediente se agrega, pero puede ser malo para los huesos.

El fósforo que se añade a los refrescos una vez en el cuerpo de las personas provoca filtración de calcio.

Aumentará tu energía

Ingerir refrescos pueden provocar deshidratación y sobreestimulación del sistema nervioso, lo que genera un sentimiento de cansancio y fatiga.

Aunque la cafeína se usa con la idea de obtener energía, en realidad ocasiona altas y bajas en dichos niveles.

Por ello lo más recomendable es obtener la energía de los alimentos naturales y no de este tipo de bebidas.

